Британский уличный художник Бэнкси написал в инстаграме, что "белый флаг" на месте его рисунка в Дувре, посвященного выходу Великобритании из Евросоюза, согласуется с его первоначальным замыслом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я планировал, что в день Brexit поменяю картину в Дувре на это. Но, похоже, они закрасили ее. Неважно. Думаю, большой белый флаг хорошо выражает то же самое", - написал Бэнкси.

Рисунок появился на стене одного из домов в мае 2017 года. На нем художник изобразил рабочего, который при помощи инструментов пытается удалить с флага Европы одну из 12 звезд, из-за чего на "полотне" появляются трещины.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!