В Британии медсестре ампутировали обе ноги, левую руку, а также четыре пальца на другой руке из-за сепсиса, вызванного кашлем. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В 2016 году у женщины начался постоянный кашель, однако она затягивала с посещением врача. Только через месяц она посетила больницу, где ей поставили диагноз: пневмония и острый сепсис. Жительницу Южного Уэльса положили в реанимацию из-за постепенного отказа внутренних органов, а через некоторое время она впала в кому на девять недель.

В это время ее давление до опасно низкого уровня, а в кровеносных сосудах появились сгустки, которые не позволяли крови течь к рукам и ногам. Врачи были вынуждены провести ампутацию.

"Я думала, что это просто кашель, я не хотела поднимать шум", - заявила женщина изданию.

После операции британка впала в депрессию, однако сейчас ее состояние улучшилось. Теперь она собирает средства для нового набора протезов.



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