Тридцать два рейса задержаны, два отменены в московских аэропортах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 11.10 во Внуково задержано шесть рейсов, в Домодедово 18 рейсов задержано и два отменены, в Шереметьево задержка коснулась восьми рейсов.

В Жуковском отмененных и задержанных рейсов нет. Ранее синоптики заявили, что в воскресенье в Москве ожидается пасмурная погода с дождями.

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