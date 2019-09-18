Великобритания может перенести дату своего выхода из Евросоюза с 19 на 31 октября, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Соответствующую резолюцию одобрил Европарламент. Однако взамен ЕС требует ряд уступок, сообщает агентство ТАСС.

Так, например, островное государство обязуется сохранить свободное перемещение через ирландскую границу. Это связано с защитой Соглашения Страстной Пятницы. Того самого, которое призвано урегулировать конфликт в Северной Ирландии и предоставляет этому региону некоторую автономию.

Еще одно условие - даже если Великобритания будет выходить из ЕС по "жесткому" сценарию, то финансовые обязательства у Лондона все равно останутся. В этой связи Европарламент считает особенно важным сохранение рабочих мест и социальных благ для граждан ЕС, которые находятся на территории островного государства.

Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум, посвященный выходу из Евросоюза. Большинство граждан проголосовали за Brexit. Однако страна может покинуть ЕС как "жестко", то есть разорвав все отношения с бывшими партнерами, так и "мягко". Это означает сохранение единого рынка и таможенного союза.

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