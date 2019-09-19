Губернатор Антальи Мунир Каралоглу подписал распоряжение, направленное на усиление контроля безопасности в туристической сфере, в частности в бассейнах местных отелей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Циркуляр был издан после серии несчастных случаев в бассейнах, ставших за последний месяц причиной гибели трех россиянок на турецких курортах. В документе сказано, что будут созданы комиссии по контролю над безопасностью в сфере туризма, которые станут информировать, отслеживать и контролировать положение дел в отрасли.

"Кроме того, приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности в бассейнах, в отношении которых гостиничные предприятия будут проходить проверки, отчеты о них будут направляться в администрацию губернатора. По отношению к представителям турбизнеса и владельцам объектов, которые нарушают правила безопасности, будут приняты необходимые правовые меры в соответствии с действующим законодательством", - говорится в циркуляре.

В распоряжении также прописаны требования к безопасности и санитарному состоянию бассейнов. В частности, предписывается обязательное присутствие сертифицированных спасателей и наличие спасательных кругов, веревок и средств оказания первой помощи.

Напомним, что в начале сентября в бассейне отеля в курортной зоне Окурджалар в Аланье утонула девочка из России 2013 года рождения.

Ранее СМИ сообщили о смерти 19-летней студентки в столичном НИИ скорой помощи имени Склифосовского, куда ее доставили 30 августа из турецкой больницы. Туристка была госпитализирована после того, как впала в кому, наглотавшись воды при плавании в аквапарке с маской.

Двадцать восьмого августа в Турции скончалась 12-летняя Алиса Адамова, пострадавшая в бассейне отеля в Бодруме. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу бассейна. На помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой усилиями семерых мужчин.

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