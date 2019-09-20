В Москве правоохранительные органы задержали совладельца и бывшего председателя правления АО "АктивКапитал Банк" Григория Оганесяна, передает Day.Az со ссылкой на "Коммерсант".

Он получил статус подозреваемого по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому ранее несколько месяцев проходил в качестве свидетеля.

Оганесяну вменяют масштабные хищения из банка накануне отзыва у него лицензии. Обязательства АКБ перед кредиторами превышают 24 млрд. руб. По решению Тверского районного суда Москвы банкир находится под арестом.

Григория Оганесяна задержали после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля. На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца. Максимальное наказание, которое ему грозит по делу - 10 лет лишения свободы.

Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, "направленных на вывод значительной части активов", что привело к "резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами". Помимо этого, отмечал регулятор, руководители и собственники банка "не приняли действенных мер по нормализации" его деятельности. Более того, в действиях собственников, подчеркивал ЦБ, прослеживались "признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов". Так, было установлено, что в марте 2018 года господин Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн. и 18,1 млн. руб., а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн. руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его балансе обнаружилась дыра в размере 24,8 млрд. руб. и недостача в размере 3,9 млрд. руб.

На момент краха 65,44% акций АКБ находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. Еще 20,1% принадлежали председателю совета директоров банка Алексею Леушкину.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!