https://news.day.az/world/1158279.html США ввели санкции против Национального банка Ирана
США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", - сказал Трамп журналистам.
Отвечая на вопрос о возможных военных мерах против Ирана, американский лидер заявил, что США "всегда готовы", сообщает Рейтер.
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