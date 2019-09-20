Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Это самые высокие по уровню санкции, когда-либо наложенные на эту страну", - сказал Трамп журналистам.
 
Отвечая на вопрос о возможных военных мерах против Ирана, американский лидер заявил, что США "всегда готовы", сообщает Рейтер.

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