Национальный банк Ирана - крупнейший коммерческий финансовый институт в стране. Его активы в 2016 году оценивались примерно в 80 миллиардов долларов. У банка около трех тысяч отделений по всей стране.

В свою очередь, министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Нацбанк был "последним источником средств" для Тегерана.