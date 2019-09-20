Руководство саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco планирует до конца текущего месяца полностью восстановить добычу нефти в районе Хурайс, нарушенную в результате атак дронов. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

Журналистам издания наряду с сотрудниками других СМИ разрешили осмотреть некоторые из объектов, подвергшихся атакам. Как отмечается в публикации, по словам официальных представителей королевства, по одному из предприятий в Хурайсе удар был нанесен, в частности, несколькими крылатыми ракетами.

Как следует из материала, с журналистами встретился один из менеджеров Saudi Aramco Фахд Абдель Карим, отвечающий за операции компании в южной части королевства. Он сообщил, что добыча на месторождениях в Хурайсе будет полностью восстановлена до конца сентября. По его словам, Saudi Aramco начала ввозить оборудование из США и Европы для восстановления поврежденных объектов. В этих работах участвуют сотни специалистов.

Два крупных предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Они заявили, что применили 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов.

В среду официальные представители Саудовской Аравии представили на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты примененных при атаке беспилотников и крылатых ракет. По версии саудовской стороны, к нанесению ударов причастен Иран.

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