Двойное землетрясение в Албании в субботу привело к ранениям у 52 человек, передает портал издания Albanian Daily news со ссылкой на медиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось о 44 пострадавших.

Первый подземный толчок зафиксирован в 14.04 по времени UTC (18.04 по бакинскому времени). Сейсмологическая лаборатория Афинского Университета первоначально сообщала, что магнитуда составила 5,6, затем повысила оценку до 6,0. Эпицентр располагался в шести километрах к северу от города Дуррес. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Через несколько минут, в 18.15 по бакинскому времени, произошёл толчок магнитудой 5,3. Затем последовали три афтершока магнитудой от 3,1 до 4,1.

"Как минимум 52 человека получили различные ранения. Здания в Тиране тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, особенно сильно пострадали дома в прибрежном городе Дуррес", - передает портал издания.

Министр здравоохранения Огерта Манастирлиу сообщила, что все пострадавшие приняты на лечение в травматологическую больницу столицы Албании и их жизни ничего не угрожает. Материальный ущерб подсчитывается.

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