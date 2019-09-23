Стоимость золота в понедельник утром поднимается, инвесторы склонны к уходу от риска после того, как Вашингтон ввёл новые санкции против Ирана в связи с атаками в Саудовской Аравии, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на 8.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,75 доллара, или на 0,45%, до 1521,85 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро увеличивалась на 2,68%, до 18,328 доллара за унцию.

В пятницу Вашингтон объявил о введении санкций против Центрального банка и фонда нацразвития Ирана в связи с атаками на нефтяную промышленность Саудовской Аравии, в чем США обвиняют Тегеран, который, в свою очередь, все обвинения отрицает. Атаки, которые оказали серьёзные последствия для нефтедобычи королевства, произошли 14 сентября.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана отрицает обвинения.

Поддерживают спрос на более безопасные активы и риски новых атак. В выходные захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии нанесением новых ударов по жизненно важным объектам, удаленным от границы с Йеменом, если Эр-Рияд не согласится прекратить бомбардировки районов под контролем хуситов.

Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления геополитических рисков.

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