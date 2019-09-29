Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о неспособности властей США завершить ни один конфликт, в котором участвует страна. Об этом сообщает NBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кроме того, он обвинил руководство страны в развязывании кибервойны "безответственным способом".

Зариф также призвал США отказаться от силового решения конфликта на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Вашингтон не способен завершить "ни одну войну, которую начала страна".

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