Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Моэм представляет интересы группы противников "жесткого Brexit", обратившихся в сессионный суд Эдинбурга с просьбой установить, какие именно меры могут быть приняты в отношении премьера, если он не подчинится недавно вступившему в силу закону, обязующему его просить о переносе Brexit на три месяца при отсутствии на 19 октября соглашения с ЕС. Поводом для обращения в суд стали заявления самого Джонсона, постоянно подчеркивающего, что Великобритания "в любом случае" покинет ЕС 31 октября.

В документе, зачитанном в ходе заседания в пятницу и опубликованном Моэмом, говорится, что в случае, если условия не будут соблюдены, премьер не позднее 19 октября направит письмо ЕС с просьбой об отсрочке.

Офис премьера не комментирует ситуацию, поясняя это тем, что судебный процесс еще не завершен.

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