В Новограде-Волынском Житомирской области двухлетняя девочка упала в реку Случь с пешеходного моста. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Журнал Житомира во вторник, 8 октября, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Инцидент произошел 5 октября. Ребенка быстро достали из водоема местные жители.



"Предварительно было установлено, что с девочкой по пешеходному мосту гуляла ее мать. У ограждения мать взяла дочку на руки. Ребенок внезапно наклонился и женщина не удержала ее", - объясняют в полиции.

Пока мать оббегала мост в направлении спуска к реке, девочку из воды уже достали неравнодушные молодые люди, которые в то время находились на берегу.

Девочку доставили в больницу. По результатам осмотра ребенка никакой угрозы его здоровью или жизни не было. В настоящее время девочка вместе с матерью находится дома.

По месту их жительства проверили работники ювенальной превенции Новоград-Волынского отдела полиции совместно с представителями социальной службы.

"Замечаний к условиям, в которых воспитывается ребенок, нет. С матерью проведена профилактическая беседа", - отмечают в полиции.

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