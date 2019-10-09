Борис Джонсон хочет представить парламенту новое соглашение по Brexit
Британский премьер Борис Джонсон намерен представить парламенту 19 октября новый проект соглашения по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) для "важного голосования". Об этом сообщает в среду газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
С этой целью глава правительства хочет 19 октября провести заседание в Палате общин - впервые с 1982 года, когда разразилась Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией. Джонсон надеется, что Лондон и Брюссель все еще могут заключить соглашение об условиях Brexit на саммите ЕС 17-18 октября, хотя сделать это, по мнению ряда европейских политиков, в том числе ирландского премьера Лео Варадкара, будет "очень трудно".
Тем не менее на такую возможность указал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. "Заключить сделку все еще возможно", - заявил он в среду журналистам телеканала Sky News. По словам Барнье, технические переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются. В четверг он встретится с британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.
"Вполне вероятно, что заседание в субботу состоится в любом случае", - отметил представитель Консервативной партии.
Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.
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