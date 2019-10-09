Британский премьер Борис Джонсон намерен представить парламенту 19 октября новый проект соглашения по условиям выхода Великобритании из ЕС (Brexit) для "важного голосования". Об этом сообщает в среду газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

С этой целью глава правительства хочет 19 октября провести заседание в Палате общин - впервые с 1982 года, когда разразилась Фолклендская война между Аргентиной и Великобританией. Джонсон надеется, что Лондон и Брюссель все еще могут заключить соглашение об условиях Brexit на саммите ЕС 17-18 октября, хотя сделать это, по мнению ряда европейских политиков, в том числе ирландского премьера Лео Варадкара, будет "очень трудно".

Тем не менее на такую возможность указал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье. "Заключить сделку все еще возможно", - заявил он в среду журналистам телеканала Sky News. По словам Барнье, технические переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются. В четверг он встретится с британским министром по вопросам Brexit Стивеном Баркли.

"Вполне вероятно, что заседание в субботу состоится в любом случае", - отметил представитель Консервативной партии.

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.

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