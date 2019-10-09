Военная операция Турции в Сирии усиливает кризис и осложняет обстановку в регионе, приведет к новой волне беженцев, считает помощник председателя парламента Ирана по международным вопросам Хосейн Амир Абдоллахиан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Военная операция Турции на сирийской земле осложняет ситуацию в регионе", - написал он в Twitter, добавив, что обеспечить безопасность границ можно при уважении территориальной целостности сторонами, а также путем переговоров.

По его словам, "военный поход в регионе приведет к усилению кризиса, новой волне беженцев и росту терроризма".