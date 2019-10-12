Захваченные ВС Турции в Сирии пленные боевики террористической группировки "Исламское государство" пока останутся в тюрьмах в планируемой зоне безопасности. Об этом заявил представитель МИД Турции Хами Аксой, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Как договорились президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп по телефону, Турция возьмёт на себя ответственность за наблюдением над находящимися в местах лишения свободы и лагерях боевиками ИГ и их семьями на территории, где проходит операция "Источник мира". На этом этапе наша страна будет прилагать усилия для того, чтобы удерживать в регионе, освобождённом от террористов в Сирии, боевиков ИГ и их семьи", - говорится в заявлении Аксоя, полученном РИА Новости.

По его словам, по вопросам реабилитации жён и детей террористов, которые не замешаны в преступлениях, Турция готова работать вместе с международными организациями и странами, гражданами которых они являются.

"С другой стороны, необходимо понимать, что иностранных террористов и их семьи, удерживаемые в Сирии, необходимо отправить в их страны для судебных разбирательств. В этой связи мы подчёркиваем важность усилий международного сообщества", - добавил представитель турецкого МИД.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке. Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

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