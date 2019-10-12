Вооруженные силы Турции установили контроль над городом Рас-эль-Айном на четвертый день операции "Источник мира" в Сирии.

Об этом сообщило в субботу Министерство национальной обороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Однако возглавляемые курдами Сирийские демократические силы отрицают эту информацию. Их представитель заявил, что поддерживаемые Турцией формирования вошли в один из промышленных районов Рас-эль Айна после нескольких часов интенсивного турецкого обстрела, который вызвал лишь "тактическое отступление".

Тем временем эксперты Всемирной продовольственной программы ООН отмечают массовое перемещение населения с момента эскалации насилия. Свои дома, как сообщается, уже покинули более 100 тысяч человек. Речь идет, в частности, о городах Телль-Абьяд и Рас-эль-Айн.

По последним данным, за трое суток операции турецкой армии на северо-востоке Сирии число погибших среди сирийских курдских бойцов возросло до 74.

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