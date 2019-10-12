https://news.day.az/world/1165275.html В США рухнула гостиница, люди остались под завалами - шокирующие кадры - ФОТО - ВИДЕО
В США рухнула гостиница, люди остались под завалами - шокирующие кадры - ФОТО - ВИДЕО
В США рухнула строящаяся гостиница Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, погиб один рабочий, 18 доставлены в больницу, трое человек числятся пропавшими без вести.
Инцидент произошел на оживленной улице, на которую обрушилось несколько этажей строящегося отеля. Обломки железобетонных конструкций вместе с рабочими рухнули прямо на проезжую часть.
На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и несколько бригад скорой помощи.
Как сообщают СМИ, гостиницу должны были ввести в эксплуатацию следующей весной.
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