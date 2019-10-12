В США рухнула строящаяся гостиница Hard Rock Hotel в самом центре Нового Орлеана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, погиб один рабочий, 18 доставлены в больницу, трое человек числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел на оживленной улице, на которую обрушилось несколько этажей строящегося отеля. Обломки железобетонных конструкций вместе с рабочими рухнули прямо на проезжую часть.

На данный момент на месте происшествия находятся спасатели и несколько бригад скорой помощи.

Как сообщают СМИ, гостиницу должны были ввести в эксплуатацию следующей весной.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!