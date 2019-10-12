Протестующие в субботу перекрыли дороги, ведущие к международному аэропорту эквадорской столицы.

Об этом сообщило руководство воздушной гавани, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В настоящее время подъезды к аэропорту имени маршала Сукре заблокированы. Мы просим принимать это во внимание", - говорится в Twitter аэропорта.

На прошлой неделе президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об отмене с 3 октября субсидий на дизельное топливо и бензин, после чего цены на них выросли более чем на 120%. Страну охватили протесты, которые в некоторых городах переросли в беспорядки. В сложившейся ситуации Морено объявил чрезвычайное положение.

Ранее в субботу лидеры протестующих приняли предложение президента о начале диалога.

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