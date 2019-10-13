Неизвестный открыл в субботу стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив по меньшей мере двух человек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, стрельба началась во время церемонии бракосочетания в местной церкви. Нападавший задержан, его имя и вероятные мотивы преступления не называются. Шеф полиции Пэлема подтвердил, что два человека с ранениями доставлены в местные больницы. Убитых нет.

В городе, расположенном в 64,3 км от Бостона (штат Массачусетс), проживает около 12 тыс. человек.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены.

31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль: водитель машины в ответ начал стрелять по патрульным, затем - по прохожим. Злоумышленник был нейтрализован после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. В свете произошедшего в стране активно ведутся дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия.

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