Саудовскую Аравию можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком, она оказывает воздействие на мировой энергетический рынок. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, Саудовская Аравия - одна из ключевых стран региона, безусловно. Она оказывает воздействие в силу своих возможностей, масштаба, скажем, деятельности в сфере энергетики. Саудовскую Аравию можно вполне считать не только региональным, но мировым игроком. Оказывает воздействие на мировой энергетический рынок и в этом смысле на всю мировую энергетику", - сказал Путин в интервью телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic.

По этой причине, добавил российский лидер, взаимодействие РФ с Саудовской Аравией, "с королем и принцем Мухаммедом Бен Сальманом очень важно, и мы будем развивать эти отношения дальше".

Отвечая на вопрос о позитивной роли Бен Сальмана в отношениях с РФ, Путин заявил, что наследный принц уже "достаточно успешно" справляется с ней.

"У нас с ним действительно очень добрые личные отношения, он является инициатором многих наших начинаний, и эти инициативы двигаются, они живут, они реализуются. Но я уже говорил, вот, ОПЕК+ - это же его инициатива была работать с нами в таком ключе. Это же он поддержал создание платформы наших инвестфондов, и на 2 миллиарда уже проинвестировано. Это же он ставит вопрос о расширении нашего сотрудничества в сфере военно-технического взаимодействия. И там у нас складываются уже хороший пакет совместных мероприятий по этому направлению", отметил президент РФ.



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