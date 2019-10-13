Исламабад хочет предотвратить конфликт между Ираном и Саудовской Аравией, выстроить диалог между Тегераном и Вашингтоном, заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр Пакистана находится с визитом в Тегеране, где уже встретился с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив ядерную сделку, ситуацию на Ближнем Востоке и противоречия между Ираном и Саудовской Аравией.

"Мы не хотим еще одного конфликта в этой части региона. Господин президент, Иран - наш сосед, Саудовская Аравия - один из наших близких друзей, который помогал нам, когда мы в этом нуждались. Причина этого визита - мы не хотим конфликта между Ираном и Саудовской Аравией", - сказал премьер Пакистана в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Роухани.

По его словам, это сложная проблема, но ее можно решить через диалог. "Но то, чего не должно произойти, - это войны между Саудовской Аравией и Ираном", - сказал он, добавив, что подобный конфликт выйдет за пределы региона.

Кроме того, Хан коснулся и вопроса о диалоге между США и Ираном в свете ситуации вокруг ядерной сделки, отметив, что американский президент Дональд Трамп просил его посодействовать выстраиванию диалога между Вашингтоном и Тегераном, что пакистанский премьер и намерен делать.

В свою очередь, президент Ирана повторил, что ситуацию вокруг ядерной сделки можно урегулировать возвратом США к соглашению и снятием санкций против Тегеран. Говоря же о Ближнем Востоке, Роухани подчеркнул, что обе стороны убеждены, что "ключ к урегулированию" ситуации в регионе лежит в завершении войны в Йемене, установлению скорейшего перемирия там, а также оказании помощи народу этой страны.

В пятницу стало известно, что иранский нефтяной танкер Sabiti был атакован в Красном море, в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидды, по нему было нанесено два ракетных удара, произошел взрыв. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана. Ситуация на судне находится под контролем, однако были повреждены два основных отсека с нефтью, откуда в итоге произошла утечка.



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