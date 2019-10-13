Житель Нью-Гэмпшира Дэйл Холлуэй ворвался в храм во время венчания и открыл огонь. Об этом сообщает USA Today, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Утром в субботу вооруженный 37-летний житель города Пелхим на северо-востоке США зашел в церковь, где в этот момент венчались Клэр Макмаллен и Марк Кастильон. Злоумышленник начал стрелять в 75-летнего пастора Стенли Чоута и 60-летнюю невесту. Мужчина получил ранение в область груди, а женщине пуля попала в руку. Также пострадал жених, у него закрытая травма головы. Преступника обезвредили гости и передали полиции.

На прошлой неделе служителя этой церкви, который приходится отчимом преступнику, нашли застреленным в собственном доме. В убийстве подозревают 24-летнего сына жениха. В прокуратуре допустили, что субботняя бойня стала местью за смерть служителя храма.



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