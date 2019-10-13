Части турецкой армии и отряды сирийской оппозиции, которые проводят операцию на севере Сирии, взяли под контроль стратегически важную трассу М4 Алеппо-Хасеке, соединяющую северо-восточные районы Сирии с другими регионами страны. Об этом сообщило в воскресенье минобороны Турции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В результате успешно проведенной операции был обеспечен контроль над трассой М4 в 30-35 километрах от границы", - сообщило минобороны Турции.

Ведомство также опубликовало видео из зоны проведения операции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство". Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье агентство Anadolu сообщило о взятии под контроль города Телль-Абъяд.





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