Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС и Великобритания находятся в решающей фазе процесса выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом, как передает ТАСС, она заявила в воскресенье в Париже на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Мы находимся в решающей фазе в вопросе выхода Великобритании из Европейского союза. Мы сегодня еще раз согласуем наши позиции, хотя переговоры в Брюсселе идут", - сказала она.

Соединенное Королевство должно было выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством во главе с премьером Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября.

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