Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент прибыл во вторник в Конгресс для дачи показаний в закрытом режиме в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает газета The Hill, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее перед конгрессменами выступали экс-спецпредставитель по Украине Курт Волкер, бывший американский посол в Киеве Мари Йованович и бывший старший директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл. Посол США при ЕС Гордон Сондланд прибудет в нижнюю палату Конгресса 17 октября, но не предоставит требуемых законодателями документов, в том числе относящихся к телефонному разговору Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля.

Белый дом 8 октября уведомил демократов, что не будет с ними сотрудничать по процедуре импичмента.

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