"Мы получили первые материалы от Alphabet, Amazon, Apple и Facebook в рамках нашего расследования. Хотя у нас пока нет всей запрошенной нами информации, мы ожидаем, что все четыре компании предоставят информацию в ближайшее время", - цитирует Reuters сообщение судебного комитета палаты представителей американского конгресса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего выполнения требований в рамках расследования комитета", - добавили следователи.



Расследование является одним из нескольких на федеральном уровне, уровне штатов и на уровне конгресса. Их цель - выяснить, используют ли компании свое значительное влияние на онлайн-рынке, тем самым нанося вред конкурентом, или иным образом нарушают закон о конкуренции.



Начало сотрудничества четырех американских IT-гигантов подтвердили председатель судебного комитета Джерролд Надлер, главный республиканец комитета Даг Коллинз, председатель антимонопольного подкомитета Дэвид Сисиллин и главный республиканец антимонопольного подкомитета Джим Сенсенбреннер.



"Мы будем проводить дополнительные слушания, дискуссии и круглые столы по мере продолжения нашего расследования", - заявили в комитете.



Как сообщалось ранее в злоупотреблении положением на рынке техногигантов обвинили, в том числе, американские СМИ, настаивающие на том, что IT-компании забирают у них долю на рекламном рынке.



В резонансном исследовании News Media Alliance, опубликованном 10 июня в The New York Times и ставшем предметом многих споров, указывается на то, что Google заработала около $4,7 млрд на рекламе в новостном сегменте в 2018 г. Причем сами представители новостной индустрии США заработали в совокупности на $400 млн меньше. В связи с этим представители отрасли требуют дополнительного нормативного контроля.



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