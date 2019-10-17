Министр иностранных дел Сергей Лавров провел телефонные переговоры с провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Зарифом о военной операции Турции в Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что министры обсудили готовность Ирана и России содействовать диалогу между Дамаском и Анкарой, а также взаимодействию сирийских властей с курдскими формированиями.

Кроме того, Лавров и Зариф выразили мнение о необходимости прочной и долгосрочной стабилизации положения на севере Сирии, учитывая при этом суверенитет и территориальную целостность страны.

"Россия и Иран готовы содействовать таким контактам", - говорится в сообщении МИД России.

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