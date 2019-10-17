https://news.day.az/world/1166828.html ЕС рассмотрит вопрос об отсрочке Brexit, если будет запрос от Лондона
ЕС рассмотрит вопрос об отсрочке Brexit, если будет запрос от Лондона
Евросоюз рассмотрит вопрос об отсрочке даты выхода Великобритании из состава сообщества, если парламент королевства не одобрит новую сделку и Лондон направит соответствующий запрос. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по части Brexit, передает ТАСС.
"Если будет запрос от Великобритании, то я буду консультироваться со странами-членами, чтобы посмотреть, как реагировать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
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