Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает недостаточными обязательства, которые готова взять на себя компания Telegram Group Inc. относительно переноса на более поздний срок запуска своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и приостановки на пять месяцев операций, касающихся криптовалюты Gram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Регулятор настаивает на том, что суд должен установить соответствующие запреты до конца разбирательства по делу. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Комиссия 11 октября подала иск с требованием к Telegram приостановить ICO (Initial Coin Offering - форма привлечения инвестиций в виде выпуска и продажи инвесторам новых криптовалют и токенов), что предполагает прекращение операций с Gram. Регулятор подчеркивал, что суд удовлетворил некоторые его требования на временной основе. В среду адвокаты Telegram уведомили суд о том, что компания намерена отложить запуск TON, запланированный ранее на конец октября, а также готова приостановить операции с Gram на пять месяцев. Вместе с тем представители Telegram попросили суд не устанавливать в официальном порядке соответствующие запреты, поскольку они могут быть "неверно истолкованы" общественностью и заинтересованными лицами.

Комиссия подчеркивает, что считает предложенные Telegram условия неприемлемыми. "Практический результат предложения ответчиков заключается в том, что они получили бы возможность совершать правонарушения через пять месяцев, а также обременили бы комиссию необходимостью добиваться от суда нового распоряжения о временном запрете", - говорится в документе. С точки зрения регулятора, если суд не установит соответствующие запреты на время рассмотрения дела, то со стороны Telegram "не просто возможны, а практически гарантированы будущие нарушения", которые касаются распространения Gram.

Представители регулятора также полагают, что Telegram не привела убедительных доводов, опровергающих утверждения комиссии относительно того, что Gram следует считать "ценной бумагой", а не криптовалютой. Регулятор в поданном им иске настаивает именно на такой точке зрения и подчеркивает, что к Gram следует применять законодательство о ценных бумагах.

Комиссия просит суд не удовлетворять ходатайства Telegram, однако отмечает, что "расположена к скорому разрешению вопросов, которые лежат в основе данного разбирательства".

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