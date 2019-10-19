Во Франции группа из шестидесяти депутатов Национального собрания из нижней палаты парламента обратилась к правительству страны с призывом ввести санкции в отношении Анкары. Политики считают, что необходимо повлиять на Турцию в связи с военной операцией, которую страна проводит в Сирии. Меры, по мнению депутатов, могут доходить вплоть до приостановления членства страны в НАТО, передает Day.Az со ссылкой на КП.

- Мы глубоко возмущены военным наступлением Турции в сирийском Курдистане, а также бездействием западных демократий перед лицом этой интервенции, грубо нарушающей нормы международного права и дестабилизирующей весь регион, и без того сильно страдавший ранее. Мы призываем Францию и Евросоюз начать немедленно действовать и принять все надлежащие меры, - приводит слова из обращения газета Le Figaro.

Помимо этого, французские парламентарии настаивают на введении экономических санкций против Турции, аналогичных тем, которые действуют в отношении России. Они также считают, что теперь вхождение арабской страны в состав ЕС "представляется маловероятным".

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