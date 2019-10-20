Сотни тысяч демонстрантов собрались в центре Лондона с символикой Европейского союза, пока члены Палаты общин обсуждали в Вестминстерском дворце перспективы "брексита", передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. Протестующие из разных частей Соединённого Королевства настаивают, что британцы в большинстве своём хотят остаться в Евросоюзе. Люди пели гимн ЕС, скандировали "остановите "брексит"", некоторые требовали отставки премьер-министра Бориса Джонсона:

- Я не думаю, что Борис должен оставаться у власти, что за ним должно оставаться последнее слово. Он говорит, что народ высказался по поводу "брексита", но народ ещё не высказался.

Решение парламента об отсрочке согласования сделки с Брюсселем о "брексите" противники выхода из ЕС встретили ликованием. Движение "Голос народа", которое организовало эту акцию, призывает Палату общин пойти дальше и назначить повторный референдум о "брексите".

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