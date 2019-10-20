https://news.day.az/world/1167534.html В центре Барселоны начались массовые беспорядки
В центре Барселоны начались массовые беспорядки
Тысячи сепаратистов собрались вечером в воскресенье недалеко от центра Барселоны на очередную акцию протеста, волна которых в последние дни захлестнула Каталонию, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Между полицейским кордоном и толпой протестующих установлено металлическое заграждение. Люди продираются сквозь толпу, неся в руках наполненные мусором пластиковые пакеты, чтобы затем перебросить их за заграждение.
Появление в небе над местом акции полицейского вертолета вызывает всплеск оскорбительных выкриков и непристойных жестов со стороны стоящих на земле.
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