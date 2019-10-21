В штате Миссури подорвали мост через реку Миссисипи. Мост соединял штат с соседним Иллинойсом, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Мост Чамп Клар построили в 1928 году. На замену 90-летнему сооружению построили новый мост - он расположен рядом и уже работает.

Старую же конструкцию было решено демонтировать. Местные жители пришли посмотреть, как его будут взрывать.

Специалистам дали двое суток на то, чтобы очистить реку от металлических обломков.

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