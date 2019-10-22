Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года официально представил новую эмблему соревнований. Презентация состоялась в городе проведения Игр - Париже. Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Логотип представляет из себя сочетание серебристо-золотых тонов, изображение олимпийского огня, медали и лица Марианны - одного из символов Французской республики и олицетворения национального девиза Франции - "Свобода, Равенство, Братство".

Организаторы подчеркивают - логотип впервые в истории олимпийского движения станет совместным как для Олимпиады, так и для Паралимпиады. Напомним, что первая пройдет с 26 июля по 11 августа, а вторая - с 28 августа по 8 сентября.

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