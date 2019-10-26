В результате столкновений во время акций протеста в разных частях Эфиопии погибли 67 человек. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как сообщается, в результате столкновений между протестующими и силовиками погибли 62 демонстрантов и 5 сотрудников полиции.

В частности, 13 человек погибли от пулевых ранений, остальные - от травм, полученных вследствие ударов камнями.

Протесты в Эфиопии начались из-за сообщения о давлении властей на эфиопского политического активиста Джавара Мухаммеда. Накануне активист заявил, что его пребывание в Аддис-Абебе находится под угрозой, так как государственная охрана его дома была снята.

Минобороны Эфиопии заявило, что для наведения порядка стягивает силы к семи городам.

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