Инцидент с секретным израильским правительственным бортом произошёл во время испытаний новейшего самолёта в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Подготовка к вводу в эксплуатацию нового служебного самолёта для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху началась с технических проблем, когда на первом пробеге у правительственного борта Boeing 767 возникли технические проблемы с тормозами. Об этом сообщает Ynet, передает Day.Az со ссылкой на ПМ.

Лайнер с трудом смог остановиться в пределах взлётно-посадочной полосы из-за перегрева тормозов. К борту были направлены несколько пожарных автомобилей и аварийных бригад, а сам аэропорт был вынужден закрыть полосу, на которой произошёл инцидент. Никто на борту и на земле не пострадал, а сейчас комиссия разбирается в причинах инцидента. Первый тестовый полёт, запланированный на 3 ноября, пока не отменён.

Напомним, работа над Boeing 767 для Биньямина Нетаньяху идёт с 2016 года, когда после нескольких лет эксплуатации в различных авиакомпаниях Австралии борт был выкуплен для правительственных нужд Израиля. Перечень доработок самолёта держится в секрете, но известно, что лайнер может без посадок летать из Израиля в Китай и Японию, США и Бразилию, а также на борту установлена система защищённой правительственной связи. Израильский "борт №1" окрашен в цвета национального флага (синий верх и белый низ с разделяющий их серой полосой).

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın