Рейсовый автобус перевернулся в субботу в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области (Украина), пострадали восемь человек, сообщила пресс-служба Нацполиции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района... В результате аварии ориентировочно травмировались семь пассажиров и водитель транспортного средства. Данные по количеству и состояния здоровья пострадавших еще уточняются", - сообщила пресс-служба.

Пострадавших доставили в Каменец-Подольскую районную больницу. Детали и причины ДТП устанавливаются. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы. "По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования", - отметили в полиции.

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