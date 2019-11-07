Правительство Кипра приняло решение аннулировать паспорта 26 человек, предоставленные по программе "Гражданство за инвестиции", сообщает Cyprus Daily, передает Day.Az.

Решение было объявлено министром внутренних дел Константиносом Петридисом после четырехчасового заседания кабинета министров. Имена владельцев паспортов не разглашаются.

Это решение правительства последовало после скандального разоблачения, опубликованного газетой "Политис" о предоставлении кипрского гражданства малайзийскому бизнесмену Джо Лоу, разыскиваемому властями нескольких стран в связи с финансовыми преступлениями.

В сентябре также стало известно, что кипрские паспорта были выданы богатым родственникам и союзникам премьер-министра Камбоджи Хун Сена в 2016 и 2017 годах.

Отвечая на критику в отношении слабых процедур по проверке соискателей на гражданство, правительство ввело гораздо более жесткие критерии для этой схемы, а также приняло решение использовать услуги трех компаний для проведения аудита всех заявителей.

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