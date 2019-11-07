Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что недавняя "эскалация" со стороны Ирана в ядерной сфере вызывает беспокойство, которое должно побудить все страны усилить давление на эту страну. Об этом сообщает госдепартамент, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пришло время для того, чтобы все страны отвергли вымогательство этого режима в ядерной сфере и приняли серьезные меры по усилению давления. Многочисленные и непрекращающиеся "ядерные провокации" Ирана требуют принятия таких действий", - приводит ведомство слова Помпео.

В ночь на четверг Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо, где расположены 1044 центрифуги, и намерен в субботу обогатить уран до 4,5%.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.

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