Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие силы безопасности задержали 13 человек из ближайшего окружения ликвидированного главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В (сирийском) Аазазе мы задержали сестру аль-Багдади и ее мужа. Сейчас в наших руках 13 человек из его ближайшего окружения ", - заявил Эрдоган на пресс-конференции в ходе визита в Венгрию. Трансляцию вел телеканал NTV.

Ранее Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ и их ребенка.

Президент США Дональд Трамп 27 октября заявил о ликвидации аль-Багдади. По словам Трампа, в ходе операции американских военных террорист взорвал пояс смертника, тем не менее аль-Багдади удалось "быстро и точно идентифицировать". Позже официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что у России нет достоверной информации о том, что американские военные провели операцию по "очередному" уничтожению Аль-Багдади. Связанный с исламистами сайт Amaq сообщал, что ИГ подтвердила ликвидацию своего главаря.



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