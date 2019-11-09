Удары сирийской армии в районе провинции Идлиб привели к жертвам среди мирного населения. С таким утверждением в пятницу выступила глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

По ее словам, за последние 48 часов под обстрелы якобы попала "школа, родильный дом и жилые дома", в результате чего "погибли 12 человек, пострадали почти 40", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в заявлении Ортэгус, власти США "осуждают авиаудары, наносимые режимом [президента Сирии Башара] Асада при поддержке России, которые продолжают приводить к многочисленным жертвам среди мирного населения и гуманитарных работников, наносить ущерб больницам, гражданской инфраструктуре в Идлибе и других районах на северо-востоке Сирии".

Западные страны неоднократно обвиняли российскую и сирийскую авиацию в нанесении намеренных ударов по гуманитарным объектам в Идлибе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг эти обвинения, представив в ООН спутниковые снимки неповрежденных объектов из числа тех, которые якобы подверглись атакам.

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