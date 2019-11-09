Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай представляют угрозу, и призвал НАТО повзрослеть и начать противостоять проблемам, передает Day.Az со ссылкой на ВВС.

Выступая в Берлине, Помпео сказал, что методы, которые использует Китай для подавления людей, покажутся ужасающе знакомыми для жителей Восточной Германии.

Также Помпео обвинил Россию во вторжении в соседние страны и подавлении инакомыслия.

Госсекретарь высмеял слова президента Франции Эмманюэля Макрона, заявившего, что НАТО находится в стадии "смерти мозга".

"Альянсу 70 лет, и ему необходимо расти и меняться. Ему нужно противостоять сегодняшним реалиям и проблемам. Если страны считают, что их безопасность выиграет, если они не будут предоставлять НАТО необходимые средства, если они не будут выполнять свои обязательства, то НАТО рискует оказаться неэффективным и устаревшим", - сказал Макрон.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял европейских членов НАТО в недостаточном финансировании своих военных нужд и чрезмерном уповании на США в обеспечении своей защиты.

В декабре в Лондоне пройдет саммит, посвященный 70-летию НАТО.

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