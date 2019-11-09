Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел встречу со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и американским послом в Анкаре Дэвидом Саттерфилдом, в ходе которой они обсудили актуальную повестку по Сирии. Об этом сообщает агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее со ссылкой на сообщение минобороны Турции сообщалось, что спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри обсудил в ходе переговоров в Анкаре выполнение турецко-американского соглашения по Сирии. По окончании межведомственной встречи министр обороны Турции Хулуси Акар принял Джеффри и посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда.

Агентство отмечает, что встреча пресс-секретаря с американскими официальными лицами прошла за закрытыми дверями во дворце Долмабахче в Стамбуле и продлилась полтора часа. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и детали визита президента Турции Тайипа Эрдогана в США, который намечен на 13 ноября.

Сторонам удалось обсудить события в сирийском Идлибе, прогресс в политическом урегулировании в Сирии и работу сирийского Конституционного комитета. Представители Турции и США подчеркнули важность комитета для обеспечения прозрачных, справедливых и свободных выборов в САР.



Турция наряду с этим заявила о необходимости расширения сотрудничества с США в рамках соглашения по зоне безопасности в Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ. США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Анкары на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 23.00 по бакинскому времени 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.



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