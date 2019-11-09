Сбербанк, "Газпром нефть", Яндекс, Mail.ru Group, МТС и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о создании альянса в сфере искусственного интеллекта (AI-Russia Alliance). Соответствующее соглашение было подписано в ходе крупнейшего в Восточной Европе форума по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey в Москве, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, отмечается, что стороны в рамках альянса намерены объединить усилия по созданию технологических компонентов, стимулирующих развитие решений в области искусственного интеллекта. Альянс будет заниматься организацией и проведением научных и экспертно-аналитических исследований в этой сфере, организацией международного сотрудничества, анализом отраслевых проблем внедрения технологий ИИ и обсуждения возможных способов их решения и содействием в организации в РФ инфраструктуры, необходимой для создания, апробации, внедрения и использования технологий ИИ во всех отраслях экономики.

Также одним из направлений его деятельности будет мониторинг реализации и содействие исполнению Национальной стратегии искусственного интеллекта и дорожной карты развития высокотехнологичной области "искусственный интеллект", утвержденной правительством РФ, со стороны отраслевого бизнес-сообщества.

Как отметил один из участников альянса, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев, фонд уже достиг договоренности с ведущими глобальными инвесторами о привлечении $2 млрд инвестиций в российские компании, развивающие проекты в сфере искусственного интеллекта. "Мы рады, что нашими партнерами для реализации столь масштабной и комплексной задачи стали также ведущие российские компании, обладающие знаниями, компетенциями и экспертизой в самых разных отраслях. Создание альянса позволит поддержать развитие передовых отечественных разработок в области ИИ, обеспечить их вывод на глобальный рынок и укрепить позиции российских компаний в одной из наиболее конкурентных высокотехнологичных областей", - сказал Дмитриев журналистам.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства, курировать эту тему будет Минэкономразвития.

По его словам, консорциум будет создан в открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров.

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