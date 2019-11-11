Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

"Это моя персональная цель - отменить призыв", - сказал Загороднюк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом он отметил, что процесс перехода с призывной на контрактную основу военной службы займет не меньше года.

По словам министра, Украине необходима подготовленная и оснащенная армия, соответствующая стандартам НАТО.

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