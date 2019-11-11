https://news.day.az/world/1174394.html В Украине отменят призыв в армию
В Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную. Об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".
"Это моя персональная цель - отменить призыв", - сказал Загороднюк, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
При этом он отметил, что процесс перехода с призывной на контрактную основу военной службы займет не меньше года.
По словам министра, Украине необходима подготовленная и оснащенная армия, соответствующая стандартам НАТО.
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