Части популярного в Лос-Анджелесе пляжа закрыты для посещения из-за обнаружения большого количества вымытых на берег медицинских принадлежностей, в том числе игл. Об этом сообщается в Twitter подразделения службы спасения местного управления пожарной охраны, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, находка была сделана утром в воскресенье, после чего район был перекрыт.

"Источник (медицинских принадлежностей) неизвестен и выясняется", - сообщила служба спасения, добавив, что ее сотрудники продолжат патрулировать территорию по земле и по морю на предмет обнаружения других медицинских принадлежностей.

Власти ведут расследование произошедшего.



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