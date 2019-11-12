https://news.day.az/world/1174623.html Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
Saudi Aramco назвала российскую нефтедобычу одной из самых дорогих в мире
Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире. Соответствующее исследование опубликовано на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным Saudi Aramco, нефть российского происхождения находится в верхней части спектра - 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море. Дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на сухопутных проектах в США, в
Анголе и Таиланде (на офшорных проектах), в Азербайджане, Индии и Китае.
Самой низкой оказалась себестоимость нефти в Саудовской Аравии и Кувейте - около 17 долларов за баррель.
Отмечается, что рассчитывалась так называемая безубыточная цена нефти, при которой добыча на проекте является допустимо рентабельной.
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