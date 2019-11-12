Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco оценила себестоимость нефти в России как одну из самых дорогих в мире. Соответствующее исследование опубликовано на ее сайте, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным Saudi Aramco, нефть российского происхождения находится в верхней части спектра - 42 доллара за баррель на суше и 44 доллара за баррель на море. Дороже, чем в России, добыча нефти в Казахстане (на сухопутных и морских проектах), на сухопутных проектах в США, в

Анголе и Таиланде (на офшорных проектах), в Азербайджане, Индии и Китае.