МИД Франции сожалеет в связи с эскалацией в секторе Газа, осуждает ракетные обстрелы и призывает стороны к сдержанности, сообщили в среду представители ведомства в ходе брифинга.

"Франция сожалеет из-за продолжающейся эскалации в секторе Газа. Она осуждает ракетные обстрелы жилых районов израильской территории из сектора Газа. Она напоминает, что преднамеренные нападения на мирных жителей противоречат международному гуманитарному праву", - отмечают в ведомстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Там сообщили, что "Франция напоминает о праве как израильтян, так и палестинцев, жить в мире, жить с достоинством и безопасностью". В министерстве выразили солидарность с затронутым населением.

"Франция призывает стороны к сдержанности и напоминает об обязательствах по защите мирного населения и уважению международного гуманитарного права. Она поддерживает посреднические усилия спецкоординатора ООН по ближневосточному урегулированию Николая Младенова и Египта", - подчеркивают в МИД.

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Вместе с Абу аль-Ата погибла его жена. Одновременно в ночь на вторник в столице Сирии Дамаске был совершен ракетный удар по дому одного из лидеров "Исламского джихада" Акрама Аджури, погиб его сын. Группировка обвинила в атаке израильские ВВС.

Более суток боевики группировки в Газе ведут обстрел израильской территории. За сутки по израильским населенным пунктам было выпущено более 220 ракет. Армия Израиля наносит удары по объектам группировки "Исламский джихад" в Газе.