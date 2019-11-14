Клуб веселых и находчивых Республики Татарстан сообщил в своем аккаунте в Instagram, что известный юморист, редактор Татарской лиги КВН и основатель челнинского Stand Up Ильяс Хасанов скончался в больнице после страшного ДТП. У Ильяса остались жена и маленький ребенок, передает Day.Az со ссылкой на mk.ru.

Страшная авария произошла 8 ноября на трассе Казань - Набережные Челны. Тогда группа организаторов КВН возвращалась с полуфинала и попала в аварию с КамАЗом. В той аварии на месте погибла основатель Татарской лиги КВН Таштабанова Фарида Якубовна, а Ильяс Хасанов в состоянии комы попал в реанимации БСМП города Набережные Челны.

Также в реанимацию был доставлен Руслан Тюпа. Другие пострадавшие Руслан Харисов и Катя Захарова получили более легкие травмы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.